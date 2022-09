Home » calciomercato napoli » Ambrosino lascia il Napoli? Difficile il passaggio al Como: c’è l’idea in Serie C

Ultimo giorno di calciomercato e ultime ore utili per il Napoli di sistemare i calciatori in esubero o i giovani desiderosi di trovare spazio. Nella lista dei calciatori in uscita, oltre che ad Adam Ounas – ormai a un passo dal Lille – ci sono anche Filippo Costa e Luca Palmiero.

Notizie Napoli, le cessioni dell’ultimo giorno di calciomercato

Costa, terzino sinistro con il contratto in scadenza nel 2024, che il Napoli acquistò qualche stagione fa per poi girarlo al Bari, passerà entro oggi al Foggia in Serie C. L’affare dovrebbe concludersi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Anche Luca Palmiero, prodotto del settore giovanile azzurro, è al passo d’addio. Dopo tanti prestiti, il regista classe ’94 sarà ceduto a titolo definitivo al Pescara.

A loro vanno aggiunti anche gli ex Primavera Karim Zedadka e Giuseppe Ambrosino. E se per il franco-algerino per ora non ci sono sostanziali novità e si cercherà una soluzione last minute, per il bomber dello scorso campionato Under 19 le proposte piovono a dirotto.

Ambrosino Napoli, Feralpisalò ma anche Como: tutte le ipotesi

L’attaccante gode della stima di Luciano Spalletti, che in più occasioni ne ha elogiato le qualità, ma è pur vero che con Osimhen e Simeone davanti lo spazio sarebbe davvero ridotto al lumicino. Anche restare per giocare la Youth League con la Primavera sarebbe considerato un passo indietro per la crescita del giocatore, reduce da una stagione con ben 20 gol realizzati. Ecco perché si cerca una soluzione per accontentare il ragazzo e non bloccarne la crescita.

Le richieste non mancano. Il Napoli nei giorni scorsi ha rifiutato un’offerta dell’Utrecht, club olandese, proprio perché la dirigenza partenopea preferisce non cederlo all’estero. E allora si valutano le proposte arrivate dall’Italia: in Serie B c’è un interesse concreto del Como, che però al momento conta ben 5 punte in organico. Cutrone, Mancuso, Cerri, Gliozzi e Gabrielloni. Gli ultimi due sono sul mercato e soltanto qualora dovessero essere ceduti Ambrosino accetterebbe il trasferimento, pur consapevole di partire nelle gerarchie come quarto attaccante. Difficile credere che tutto si incastri in meno di 10 ore.

Dunque si fa largo l’ipotesi di un prestito in Serie C, campionato in cui un giocatore del valore di Ambrosino farebbe il titolare praticamente ovunque. Sono tre i club che si sono fatti avanti con il Napoli: la Feralpisalò, squadra attualmente ritenuta avvantaggiata per l’eventuale acquisto in prestito (in panchina c’è Stefano Vecchi, tecnico bravissimo a lavorare con i giovani, ndr), ma anche Pro Vercelli e Alessandria, società che nel corso della sessione di trasferimenti hanno già accolto calciatori provenienti dalla Primavera azzurra.

Il tempo scorre, restano le ultime ore per chiudere gli affari rimasti in sospeso e accontentare i calciatori che al momento non trovano spazio alla corte di Luciano Spalletti.

Pasquale Giacometti