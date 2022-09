Home » News Calcio Napoli » Ounas ai saluti: le ultime sulla trattativa in chiusura con il Lille

Ultime operazioni per il Napoli in questa sessione estiva di calciomercato, prima di chiudere tutte le pratiche e concentrarsi con la rosa completa sul campionato. Il ds Cristiano Giuntoli è a lavoro per ultimare la trattativa che porterà Adam Ounas a lasciare il Napoli.

Il calciatore azzurro, schierato anche nella prima gara di questa stagione contro il Verona, inizierà una nuova avventura nel campionato francese di Ligue 1. Si tratta della sua seconda esperienza in Francia, dopo aver indossato anche la maglia del Nizza in prestito nella stagione 2019-20. Questa operazione di cessione definitiva, lo porterà a giocare con il Lille.

Adam Ounas (Getty Images)

Napoli-Lille: tutto sulla trattativa per Ounas

A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter. Secondo quanto riportato, la cessione definitiva di Ounas è alle ultime battute. Per lui è pronto un contratto fino al 2025, con opzione per il 2026. Inoltre, il Napoli avrà una percentuale sulla vendita futura del calciatore.

Di seguito quanto scritto da Schira:

“Adam Ounas al Lille dal Napoli con una cessione permanente è alla fase finale. Anche il Napoli avrà una % sulla futura cessione. Pronto contratto fino al 2025 con opzione per il 2026“.