Spalletti a sorpresa: “Abbiamo fatto una buona gara”, poi la risposta sul turnover!

Mister Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn durante il post-partita che ha visto il suo Napoli affrontare il Lecce di Marco Baroni, di seguito le sue dichiarazioni:

Come analizza questa partita?

“Bisogna giocare con più pulizia e qualità, abbiamo forzato troppo ma abbiamo fatto complessivamente una buona gara”

Cosa non ti ha convinto nel primo tempo?

“Nel primo tempo la palla girava lenta, i passaggi morivano per strada e non si riusciva ad entrare con qualità perché nella fase di costruzione non eravamo così rapidi”

Chi ti ha dato qualcosa in più dei 6 cambi e qualcuno che non ti ha soddisfatto?

“Bisogna dare minutaggio un po’ a tutti, faccio i cambi perché ho una rosa di livello, ho tentato di avere più forza offensiva con Raspadori, ho provato a proteggerlo un po’ con Elmas a sinistra, però poi ci siamo allungati troppe volte e abbiamo perso il pallino del gioco nel primo tempo, dopo ho tentato di recuperare il gruppo che al momento è più squadra e, in generale, ha fatto una buona partita“

Sul riempimento dell’area nel secondo tempo:

“Non ce la siamo spartita benissimo sui cross, la squadra ci ha provato ma loro erano tutti li, chiusi dietro e gli spazi erano veramente pochi”

Sulle alternative schierate in campo oggi:

“Dovevamo vedere all’opera le alternative, oggi ritenevo fosse la partita corretta, abbiamo fatto azioni importanti, abbiamo subito un gol da fuori e un rigore evitabile, loro erano tutti molto bassi e abbiamo faticato nel posizionamento.”

In seguito in conferenza:

Si aspetta qualcosa dal mercato?

“No, le cose che dovevamo fare le abbiamo fatte. C’è solo da trovare la giusta intesa e diventare migliori nel corso dei novanta minuti”

Su Meret:



“Meret stasera ha fatto un grande intervento sul rigore. Siamo fiduciosi e sapevamo di avere a che fare con un buon portiere”.

Giuseppe Esposito