Navas al Napoli è ancora possibile? Dalla Francia smentiscono: pronto un altro futuro per lui!

Non è detta ancora l’ultima parola per Keylor Navas al Napoli. La trattativa per lui va avanti oramai da settimane fra le difficoltà incontrate per liberare il calciatore dal ricco contratto col Psg, in scadenza nel 2024.

Il costaricano infatti sarebbe disposto a rinunciare a questo solo a patto di poter percepire, fra buonuscita percepita dal vecchio club e ingaggio strappato al nuovo club, la stessa somma che gli spetterebbe da contratto con i parigini per i prossimi due anni (un totale pari all’incirca a 18 milioni di euro).

Foto: Getty Images- Keylor Navas

Dalla Francia gelano il Napoli: Navas resta al Psg?

Le notizie italiane di stamattina fanno filtrare la volontà del Napoli di non mollare ancora la pista e aspettare ancora un possibile accordo fra Psg e giocatore per la buonuscita, nonostante i tempi ristretti dettati dall’imminente fine del mercato e dalla consegna delle liste per la Champions League alla Uefa.

Dalla Francia emergono però notizie diverse: secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, le discussioni fra Napoli e Psg per Navas si sarebbero in gran parte raffreddate, al punto da essere quasi morte.

Secondo il quotidiano, tra l’altro, il club francese non sarebbe così convinto di privarsi del proprio numero 2 e di liberarsi del suo contratto fino al 2024, consapevole anche delle frustrazioni che potrebbe creare la sua presenza ingombrante. Il portiere costaricano potrebbe, dunque, alla fine clamorosamente restare al Psg.