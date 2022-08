Navas, nuova idea del Psg per la buonuscita: Napoli disposto ad aspettare ancora un po’

Continua ad essere il tormentone di queste ultime ore di mercato quello relativo al possibile arrivo di Keylor Navas al Napoli. Il portiere costaricano è legato da un contratto fino al 2024 con il Psg ed è disposto a liberarsi da questo solo a patto di non rinunciare a nulla rispetto a quanto gli spetterebbe per i prossimi due anni col club parigino.

Il complicato intreccio, che rimane difficile da sciogliere a poche ore dalla chiusura del mercato, è spiegato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano, ballano al momento 10 milioni di differenza fra Navas e il Psg per trovare un accordo per la buonuscita, fondamentale per permettergli poi di firmare per il Napoli.

Navas, Napoli disposto ad aspettare anche oltre domani

Sembra, infatti, incredibile a dirsi ma il club francese ha le mani legate dal nuovo Fair Play Finanziario e deve studiare una soluzione che sia compatibile con i nuovi equilibri da questo imposti. Una soluzione messa al vaglio è quindi quella di un accordo che preveda dei premi da diluire nel tempo come buonuscita.

Per questo, il Napoli, nel caso in cui continui ad intravedere uno spiraglio, è disposto ad aspettare anche il fine settimana, tardando di un po’ l’invio alla Uefa della lista Champions (oltre il primo settembre quindi). La società azzurra, però, spera di poter arrivare ad una soluzione già entro la giornata di domani: non facile, ma non impossibile.