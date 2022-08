Napoli-Lecce, Spalletti cambia tutto? Le ultime sulle probabili formazioni

Scenderanno in campo questa sera per il turno infrasettimanale di Serie A Napoli e Lecce. Gli azzurri hanno effettuato un ottimo inizio di campionato, totalizzando due vittorie travolgenti contro Verona e Monza e un pareggio a reti bianche nell’ultima trasferta contro la Fiorentina.

Adesso gli azzurri si apprestano a tornare a giocare allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Lecce, club che ha ottenuto nell’ultimo turno il suo primo punto in campionato nel pareggio contro l’Empoli.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Le probabili scelte di Spalletti: turnover in vista?

L’allenatore azzuro Spalletti ha fin qui schierato sempre lo stesso 11 nelle prime tre partite ma, dati i tanti impegni, sarà sicuro qualche cambiamento. In primis, potrebbe cambiare il modulo: dal 4-3-3 al 4-2-31.

In difesa potrebbero vedersi Olivera al posto di Mario Rui e Juan Jesus al posto di Kim mentre dovrebbero essere confermati Di Lorenzo e Rrahmani, oltre a Meret fra i pali. A centrocampo, è possibile una chance per Ndombele al posto di Lobotka e al fianco di Anguissa. In attacco, sembra molto probabile il debutto da titolare per Jack Raspadori, è bagarre invece sugli esterni: a destra, potrebbe rivedersi Politano, mentre a sinistra Kvaratskhelia sembra al momento favorito su Elmas. Confermatissimo Victor Osimhen al centro dell’attacco.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera; Anguissa, Ndombelè; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

Le probabili scelte di Baroni: dubbi in difesa

Per quanto riguarda il Lecce, i dubbi di Baroni riguardano principalmente la difesa: si giocano una maglia Tuia e Pongrancic al centro della difesa e Pezzella e Gallo sulla fascia sinistra. Confermati , invece, Gendrey sulla destra e Baschirotto centrale davanti al portiere Falcone.

A centrocampo, intoccabile la stellina Hjulmand accanto a Bistrovic e ad uno fra Gonzalez e Askildsen. In attacco, possibile un attacco super veloce con Strefezza, Ceesay e Banda, ma reclama spazio anche Di Francesco.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Bistrovic; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni.