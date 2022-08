Napoli-Lecce, Spalletti ha deciso: i convocati azzurri

Il Napoli ha reso noti i convocati azzurri per la sfida contro il Lecce, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona per la quarta giornata di Serie A.

I convocati azzurri

Portieri: MARFELLA Davide; MERET Alex; SIRIGU Salvatore.

Difensori: DI LORENZO Giovanni; JESUS Juan; MARIO RUI Silva Duarte; MINJAE Kim; OLIVERA Mathias; OSTIGARD Leo; RRAHMANI Amir; ZANOLI Alessandro.

Centrocampisti: ANGUISSA Frank; ELMAS Elif; GAETANO Gianluca; LOBOTKA Stanislav; NDOMBELE Tanguy; ZERBIN Alessio; ZIELINSKI Piotr.

Attaccanti: KVARATSKHELIA Khvicha; LOZANO Hirving; OSIMHEN Victor; POLITANO Matteo; RASPADORI Giacomo; SIMEONE Giovanni.

Esclusi dalla lista dei convocati, quindi, Adam Ounas e Diego Demme, entrambi infortunati.

Spalletti Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Napoli-Lecce, il punto sulle due squadre

La squadra di Luciano Spalletti, davanti al proprio pubblico, punta a tornare la vittoria dopo lo stop di Firenze, mentre i salentini cercheranno di pungere a sorpresa gli azzurri, nonostante gli sfavori del pronostico.

Nelle tre sfide precedenti di campionato, il Lecce ha totalizzato un solo punto, ottenuto nel precedente turno contro l’Empoli per 1-1, dopo le due iniziali sconfitte contro l’Inter e il Sassuolo.

Imbattuto, invece, il club partenopeo, che nello stadio di casa potrebbe optare anche per diversi cambi di formazione, anche per rodare i vari acquisti arrivati in queste ultime settimane di calciomercato.

Napoli-Lecce: i precedenti

Napoli e Lecce si sono affrontati 22 volte in Serie A, con un bilancio favorevole alla squadra azzurra.