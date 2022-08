Conferme su Ounas: il club francese bussa alla porta del Napoli

MERCATO NAPOLI – Uno dei possibili movimenti in uscita da parte del Napoli in questo sprint finale di calciomercato – dopo l’addio di Fabian Ruiz, che si è accasato al PSG -, potrebbe portare il nome di Adam Ounas.

Stando a quanto anticipato dalla nostra redazione nelle ultime ore, per il calciatore francese è giunta al Napoli un’offerta di circa 7 milioni e 5 anni di contratto al giocatore.

Gli azzurri – come rivelato – ovviamente prendono seriamente in considerazione l’offerta soprattutto perché il contratto di Ounas è in scadenza il prossimo anno e, dunque, sarebbe un’ottima operazione in uscita.

Rivelazione in diretta: “Interesse del Lille”

A conferma di questa indiscrezione è la notizia lanciata nel corso di Calciomercato L’Originale dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, secondo cui il Lille ha sondato il terreno con il Napoli per Adam Ounas.

Una situazione da monitorare e che può entrare nel vivo nelle prossime ore, considerando anche la possibilità per la società azzurra di poter evitare un parametro zero nell’estate del 2023.