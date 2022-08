ESCLUSIVA – Ounas verso l’addio: offerta importante dalla Francia

Dopo una prima fase di calciomercato complicata per il Napoli considerati i numerosi addii illustri, la società è poi prontamente intervenuta per colmare i vuoti lasciati.

L’entusiasmo in città è ritornato, le prestazioni della squadra sono state convincenti e i nuovi acquisti, che hanno sin da subito fatto vedere cose importanti, hanno riavvicinato i tifosi alla squadra.

Adesso il ds Giuntoli è all’opera per concludere le ultime operazioni sia in entrata che in uscita; in entrata la situazione più calda è quella legata a Keylor Navas con un occhio che strizza alla suggestione Ronaldo.

Invece, in uscita, c’è Fabian Ruiz che è sempre più vicino al Paris Saint Germain e poi alcuni giocatori che sono considerati fuori dal progetto tecnico di mister Spalletti.

Tra questi, c’è sicuramente Adam Ounas, l’algerino da quando è a Napoli non ha mai trovato continuità nonostante alcuni sprazzi di calcio davvero interessanti.

Infatti, proprio in questi minuti, stando a quanto raccolto da Spazionapoli.it, è giunta al Napoli un’offerta di circa 7 milioni e 5 anni di contratto al giocatore.

Gli azzurri ovviamente prendono seriamente in considerazione l’offerta soprattutto perché il contratto di Ounas è in scadenza il prossimo anno e, dunque, sarebbe un’ottima operazione in uscita.