UFFICIALE – Fabian Ruiz è un nuovo giocatore del PSG, c’è l’annuncio!

Adesso è ufficiale: Fabian Ruiz è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Si conclude così la lunga trattativa tra i due club, che ha tenuto banco per quasi tutta la durata di questa sessione di calciomercato.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz

Il Paris Saint Germain ha annunciato, tramite i propri canali social, l’acquisto dell’ormai ex centrocampista azzurro. L’affare tra i due club si è concluso per una cifra che si aggira intorno ai 23 milioni di euro – che evita al Napoli un possibile addio a parametro zero il prossimo anno -, mentre l’accordo con l’entourage del calciatore si basa su un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Di seguito il comunicato del club parigino.

“Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare la firma di Fabián Ruiz per le prossime cinque stagioni. Il centrocampista della nazionale spagnola è legato al club parigino fino al 30 giugno 2027”.

Fabian Ruiz, con la maglia del Napoli, ha collezionato ben 166 presenze in 4 stagioni, condite da 22 gol e 15 assist.

Mattia Maietta