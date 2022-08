Da Firenze accusano: è stata una frase di Spalletti a provocare il tifoso

Ha fatto molto discutere l’episodio accaduto al termine della gara fra Fiorentina e Napoli con protagonisti l’allenatore azzurro Luciano Spalletti e un tifoso fiorentino sugli spalti. Quest’ultimo ha provato a rifilare uno schiaffo al tecnico del Napoli dopo che egli si era avvicinato a lui per rispondere alle tante provocazioni che gli erano arrivate durante la partita.

Il colpevole di questo brutto gesto si chiama Lorenzo Straccali e nella vita, tra l’altro, allena nel calcio giovanile.

Lite Spalletti tifoso

Il giornale toscano Il Corriere Fiorentino, nella sua edizione odierna, ha raccolto delle sue dichiarazioni in cui, però, egli non si sbilancia: “Vorrei tanto parlare e raccontare la mia versione dei fatti. Ma l’avvocato me lo ha sconsigliato almeno per il momento. Che palle”.

Il quotidiano, allora, prova a riportare una versione diversa della vicenda: gli amici del tifoso spiegano infatti il suo gesto come una reazione ad una frase di Spalletti nei suoi confronti. L’allenatore del Napoli avrebbe detto ad un tifoso in tribuna: “Ti aspetto fuori”, scatenando così l’ira di Straccali. Nemmeno questa diversa versione rende però in nessun modo giustificabile un gesto violento come quello che si è visto: alle parole non si risponde mai con la violenza.