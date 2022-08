Home » Copertina Calcio Napoli » Cristiano Ronaldo-Napoli, Ten Hag fa chiarezza: annuncio del tecnico in conferenza stampa

Durante la conferenza pre partita in vista della sfida contro il Leicester di domani, Erik ten Hag, tecnico del Manchester United ha parlato della situazione riguardo Cristiano Ronaldo viste le numerose voci di mercato degli ultimi giorni.

Rispondendo a una domanda su CR7, ten Hag ha risposto così: “È chiaro. Abbiamo bisogno di giocatori di qualità. C’è bisogno di molti giocatori per coprire il gran numero di partite e ottenere costanza di risultati.”

Cristiano Ronaldo (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Dalle parole del tecnico olandese si evince la sua volontà di trattenere il fuoriclasse portoghese. A questo punto è possibile che CR7 non lasci i Red Devils almeno per questa sessione di mercato.

Nonostante i ripetuti tentativi del suo agente Jorge Mendes di provare a piazzare il suo assistito, tra cui anche la possibilità di approdare al Napoli, il Manchester United pare abbia deciso di trattenere il portoghese.

In caso di permanenza al Manchester, questa potrebbe essere la prima Champions League senza il suo recordman di presenze (183), gol (140) e assist (42), il quale si ritroverà ad affrontare per la prima volta in carriera l’Europa League.

Giuseppe Esposito