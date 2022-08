Meret: la mossa del Napoli sorprende tutti, gli azzurri sono pronti a farlo

A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la situazione relativa ai portieri tiene ancora banco in casa Napoli. Al momento, infatti, non si sa ancora nulla di certo sul futuro di Keylor Navas e, di conseguenza, Alex Meret aspetta di capire se sarà lui o meno il portiere titolare per la prossima stagione.

FOTO: Getty Meret-Napoli



Stanto a quanto riportato dal giornalista RAI esperto di mercato Ciro Venerato, il portiere ex SPAL potrebbe presto firmare un rinnovo contrattuale con il club azzurro che lo vincolerebbe fino al 2028. Alex Meret ha vissuto sino ad ora un’estate molto turbolenta: era, infatti, a un passo dallo Spezia, che poi ha deciso di ripiegare su Bartlomej Dragowski.

Da quel momento, l’estremo difensore classe 1997 sembra aver riguadagnato la fiducia della società e dei tifosi. Come tutta la squadra, si è reso protagonista di un ottimo inizio di campionato, con soli 2 gol subiti e altrettanti clean sheet realizzati.

In attesa di capire come si evolverà la trattativa per Keylor Navas, il Napoli sembra dunque intenzionato a tutelarsi con il rinnovo del portiere friulano.

Mattia Maietta