Valsecchi chiarisce: “Volevo difendere Napoli, gaffe imperdonabile”

Nella giornata di ieri, in diretta su Sky, l’inviato dell’emittente satellitare, Davide Valsecchi è stato protagonista di un fastidioso scivolone parlando di Napoli.

L’ex pilota, nel corso della trasmissione pre gara, ha raccontato di uno spiacevole inconveniente capitatogli in Belgio. Valsecchi ha perso il proprio pass lavorativo, supponendo di essere stato vittima di uno scippo. L’ex campione di GP2 ha poi proseguito, scivolando sul più classico degli stereotipi su Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Ho perso il pass, vorrei sapere adesso come faccio a lavorare. Qualcuno deve avermelo scippato. Poi dicono di Napoli, ma anche qui in Belgio secondo me son furbetti“.

In molti hanno notato il commento dell’inviato che oggi, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto scusarsi con tutti coloro che si sono sentiti offesi. Valsecchi ha chiarito il suo intento e fatto “mea culpa” su quella che è risultata una battuta infelice.

Di seguito il tweet di Valsecchi:

“Ieri sono stato protagonista di una battuta proprio infelice. Il mio intento era quello di smontare lo stereotipo su Napoli e invece mi è uscita così male che l’ho rafforzato. Imperdonabile! Vorrei scusarmi dal profondo del cuore con tutti coloro che giustamente si sono offesi”.