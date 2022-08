Valsecchi su SKY: “Mi hanno scippato il pass, poi dicono di Napoli” (VIDEO)

VALSECCHI NAPOLI – Sta facendo discutere e non poco quanto accaduto in diretta oggi pomeriggio su Sky Sport. Nel corso della diretta per Gran Premio di Formula 1 in Belgio, l’inviato della tv satellitare Davide Valsecchi si è lasciato andare a un commento poco piacevole.

Valsecchi, scippato il pass su SKY: tira in ballo Napoli

Il giornalista stava raccontando alla collega Federica Masolin di aver perso il pass lavorativo. Fin qui nulla di strano, capita. Il problema è che poi Valsecchi ha continuato il suo commento, scivolando in un classico e fastidioso stereotipo. “Ho perso il pass, vorrei sapere adesso come faccio a lavorare. Qualcuno deve avermelo scippato. Poi dicono di Napoli, ma anche qui in Belgio secondo me son furbetti“.

Questa la frase che non è passata inosservata. Sui social sono stati in tanti gli utenti a riportare l’accaduto e ovviamente non mancano commenti di sdegno a riguardo. Per ora Davide Valsecchi non ha replicato o spiegato la sua frase, anche se pare ci sia poco da spiegare. Quella del giornalista di Sky Sport è stata una vera e propria caduta di stile.

Valsecchi Napoli, il video: