C’è un problema: decisione all’ultimo minuto del Napoli

Da poco terminata la terza partita stagionale del Napoli di Luciano Spalletti, che ha pareggiano 0-0 al Franchi, contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una partita in cui gli azzurri hanno sprecato diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Una su tutte quella capitata sulla testa di Hirving Lozano nel primo tempo.

Non ci sarà però modo di rimuginare troppo sulla trasferta di Firenze perché gli azzurri scenderanno già questo mercoledì (20:45) di nuovo in campo. Affronteranno infatti al Diego Armando Maradona il Lecce. La squadra salentina è reduce dal primo punto in stagione e cercherà di ripetersi anche a Napoli.

Dunque i partenopei devono subito rimettersi a lavoro in vista del match. Lavoro che però rischia di dover subire alcune modifiche visto l’imprevisto capitato al Napoli: a causa di un guasto sulle linee ferroviarie, il rientro in città è slittato a domani mattina.

Dunque gli atleti azzurri invece di rincasare stasera stessa, hanno dovuto posticipare la propria partenza. La dipartita è fissata quindi per lunedì 29, alle 9:37 del mattino da Campo di Marte, ovverosia la stazione principale del capoluogo toscano.

Lorenzo Golino