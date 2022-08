Spalletti indispettito: cosa ha chiesto a Kvarastkhelia!

Nel corso della gara tra Fiorentina e Napoli che sta andando in scena proprio in questo momento al Franchi di Firenze. Tra i titolari ovviamene anche il talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Proprio quest’ultimo è stato ripreso più e più volte da tecnico toscano Luciano Spalletti nel corso del primo tempo. Il motivo che ha fatto indispettire l’allenatore: il numero 77 azzurro avrebbe tenuto troppo il pallone senza giocarlo con i compagni.

Fiorentina-Napoli

Un atteggiamento che non è piaciuto a Spalletti che ha chiesto a Khvicha Kvaratskhelia di appoggiarsi di più e giocarla di più con i compagni. Specialmente visto il pressing asfissiante dei giocatori di Vincenzo Italiano.

Dunque un po’ nervosismo nel corso del primo tempo sia in campo che sulla panchina. Nervosismo dovuto ad una difficoltà ad esprimere il proprio gioco da parte del Napoli. Ciò ovviamente come detto poc’anzi è scaturito da un pressing forsennato della Fiorentina. La squadra di Rocco Commisso sembra non accusare la fatica del match infrasettimanale di Conference.

Lorenzo Golino