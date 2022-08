VIDEO – Altra meraviglia di Insigne col Toronto: gol in sforbiciata!

L’avventura di Insigne al Toronto sta proseguendo per il verso giusto. Il talento di Frattamaggiore ha lasciato Napoli quest’estate dopo un’intera carriera con la maglia azzurra (prestiti a parte) e per la prima volta ha affrontato un’avventura all’estero.

Il suo impatto in Usa è stato molto positivo, con diversi gol messi a segno. Nella nottata il suo score si è nuovamente aggiornato con la rete contro il Charlotte: ben 4 reti messe a segno in 7 partite in MLS.

Insigne ha aperto la gara di stanotte segnando il gol che ha sbloccato il match al 49′ con una bellissima sforbiciata al volo sul corner battuto da Bernardeschi. Il Magnifico ha poi ricambiato il favore all’ex Juventus servendogli l’assist per il gol che ha chiuso il match sul 2-0 in favore del Toronto.

Adesso la classifica inizia lentamente a sorridere un po’ al club canadese, distante solo 3 punti dall’ultimo posto utile per l’accesso ai playoff, occupato a pari punti dall’Orlando, dal Columubs Crew e dall’Inter Miami di Higuain, tutte però con delle partite in meno giocate (due per i primi due club, una sola per il Pipita e soci).