Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Spalletti e Italiano

Il Napoli scenderà in campo stasera per la terza giornata di campionato per sfidare la Fiorentina. Gli azzurri con una vittoria si porterebbero da soli in testa alla classifica a punteggio pieno a 9 punti: troppo presto, forse, per sognare per davvero ma sicuramente per accendere ulteriormente l’entusiasmo dei tifosi nei confronti di questa nuova squadra.

Le prime due gare sono state entusiasmanti: il Napoli ha infatti travolto il Verona per 5-2 e il Monza per 4-0. Due goleade che hanno fatto emergere una squadra fresca e divertente che potrebbe regalare tante soddisfazioni ai tifosi.

Vincenzo Italiano

Napoli, pochi dubbi per Spalletti

Spalletti, visti i buoni risultati ottenuti, potrebbe così scegliere di confermare gli 11 visti nelle prime due gare di campionato. Si continuerebbe, dunque, con Meret in porta, linea difensiva composta da Di Lorenzo, Kim, Rrahmani e Mario Rui, diga di centrocampo con Anguissa, Lobotka e Zielinski (nettamente favorito su Elmas) e trio d’attacco Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia. Solo panchina, dunque per i neo acquisti Ndomebele e Raspadori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Fiorentina, tanti dubbi per Italiano

Qualche dubbio in più per la Fiorentina: in porta, Gollini è considerato il titolare in campionato ma non si esclude un’opportunità per Terraciano dopo la super prestazione contro il Twente. In difesa, ballottaggio Igor-Martinez Quarta al centro mentre a completare la linea ci sarebbero Dodò, Milenkovic e Biraghi.

A centrocampo, può essere una sorpresa il debutto del neo acquisto Barak, con Amarabat e Mandragora ai suoi fianchi. In attacco, ballottaggio Kouamè- Ikonè per sostituire l’acciaccato Gonzalez al fianco di Jovic e Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Sottil