Proteste del Napoli: perché è stato annullato il gol di Osimhen contro la Fiorentina

Nel corso del primo tempo di Fiorentina-Napoli è stato annullato un gol per fuorigioco al bomber nigeriano Victor Osimhen. Una posizione di fuorigioco “atipica” in quanto il numero 9 azzurro al momento del passaggio non si trovava oltre l’ultimo difensore bensì oltre il portiere dei viola, Gollini.

Quindi perché è fuorigioco? Il gol è stato giustamente annullato perché al momento del passaggio per Victor Osimhen, sulla linea di porta c’era un difensore della Fiorentina. Quindi il vero “ultimo uomo” viola era il difensore e non più il portiere, come siamo abituati a vedere.

Dunque il portiere viene considerato un giocatore normale di movimento e quindi corretta la decisone di annuale il gol del Napoli. Decisione che ad alcuni ha fatto in un primo momento storcere il naso. Ciò perché è una situazione a cui non siamo soliti assistere, dato che è una circostanza molto rara e particolare.

Primo tempo che poi si è concluso per 0-0 al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Napoli.

