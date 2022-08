Gli chiedono del portiere: Spalletti spiazza tutti in conferenza!

Alla vigilia della gara di campionato valevole per la terza giornata di Serie A tra Fiorentina e Napoli, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa di come ha preparato la partita contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano. Tra i vari argomenti trattati dall’ex allenatore di Roma e Inter, ha parlato della squadra che ha a disposizione e dei portieri, in particolar modo di Alex Meret.

Ecco quanto dichiarato:

“Queste due partite le abbiamo vinte con quelli che avevamo. Sono sempre soddisfatto del mercato e dei giocatori a disposizione”

“Meret ha fatto due grandi partite, soprattutto la seconda. Abbiamo preso un portiere di riserva esperto e forte, per cui siamo a posto”

VERONA, ITALY – AUGUST 15: Alex Meret of SSC Napoli looks on during the Serie A match between Hellas Verona and SSC Napoli at Stadio Marcantonio Bentegodi on August 15, 2022 in Verona, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“Gerarchie portieri? Durante la settimana si guarda quello che succede. Il portiere ormai in un calcio moderno è un ruolo come gli altri, che si può cambiare di partita in partita. Per quale motivo un calciatore per rendere deve fare cinque partita di fila per forza?”

FERNANDO GRAZIANO