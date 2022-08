Calciomercato, Keylor Navas-Napoli: importante aggiornamento sulla trattativa!

Al Napoli restano da definire le situazioni relative a Fabian Ruiz e Keylor Navas, entrambe sull’asse PSG. Nelle scorse ore si era parlato di fumata nera per il portiere costaricano ma l’esperto di mercato ha smentito tutto.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, non ci sarebbe stata nessuna frenata nella trattativa per Keylor Navas. I due club starebbero lavorando intensamente per la buona riuscita dell’affare, ma quando ci sono questioni come quella della buonuscita è normale che i tempi rallentino e che si possano verificare delle problematiche.

FOTO: GETTY – Keylor Navas

Fabian Ruiz al PSG e Keylor Navas al Napoli sono due trattative tra loro scollegate, quella relativa al centrocampista spagnolo dovrebbe concludersi in tempi più brevi rispetto alla seconda. Giuntoli è intenzionato ad ufficializzare il plurititolato portiere e, qualora non si dovesse trovare una soluzione per Alex Meret, il Napoli non avrebbe problemi nel tenere 3 portieri esperti in rosa.

L’esperto di mercato si è soffermato anche sulla situazione esuberi. Al momento l’unica pista calda, oltre il sopraccitato Fabian Ruiz, sarebbe quella relativa ad Adam Ounas, che piace tanto ad alcuni club francesi e a Monza e Sampdoria in Serie A. Il Napoli, nel momento in cui arrivasse un’offerta congrua, sarebbe disposto a cederlo.

Mattia Maietta