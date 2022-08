Simeone: “Un onore essere a Napoli. Rifiutate tante offerte per venire qui”

Si è svolta quest’oggi la conferenza stampa di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, acquistato dal Verona, avrà il compito di non far rimpiangere Osimhen quando il nigeriano dovrà rifiatare a causa dei tanti impegni.

Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione:

Napoli città degli argentini? “Per me è un onore e una bella responsabilità il fatto che ci siano stati tanti argentini. sono contento, ho sempre voluto una piazza come questa a maggior ragione per la presenza di tanti argentini, dimostrerò con grande passione come sappiamo fare.

Sfida con mio padre in Champions? “non è importante sapere chi prendere, sono tutte squadre forti. Abbiamo una partita importante domenica e dovremo pensare a quella

Maturità raggiunta” Penso di sì, sono cresciuto molto. Ho sempre dato tutto e continuerò a farlo e dimostrerò di essere sempre pronto

“Ho avuto tante offerte ma io volevo solo il Napoli. Le altre offerte erano anche importanti ma il mio unico obiettivo era venire qua. Per me è una cosa unica essere qui.

Insieme con Osimhen? Mi metterò a disposizione del mister. Sarà lui a vedere cosa è meglio per la squadra.

Indietro di condizione? “Non aver giocato partite mi svantaggia, ma già ieri mi sono sentito bene. Piano piano entrerò nelle dinamiche della squadra, cercherò di conoscere sempre meglio i miei compagni”

Cosa ne penso di questo Napoli? “Sono veramente carico, c’è tanta qualità. Mi è bastata una settimana di allenamento per capirlo