Twente-Fiorentina, scontri tra i tifosi in Olanda: ordinanza durissima del sindaco

“I tifosi della Fiorentina non sono più i benvenuti nel centro cittadino”, questo quanto dice la durissima ordinanza diramata poche ore fa dal sindaco di Enschede, città olandese dove ha sede il Twente. L’ordinanza è nata in seguito ai violentissimi scontri di ieri sera fra i tifosi della Fiorentina e quelli di casa del Twente alla vigilia del match di Conference League. Una vera e propria guerriglia urbana che si è consumata fra le strade della cittadina olandese, triste vendetta degli scontri già avvenuti prima della gara di andata a Firenze.

Ecco l’ordinanza completa del sindaco di Enschede:

“Enschede, 25 agosto 2022

Ordinanza di emergenza oggi per il centro cittadino di Enschede

Dopo aver consultato il Pubblico Ministero (OM) e la polizia, il sindaco Roelof Bleker ha deciso di istituire un’ordinanza di emergenza per giovedì 25 agosto 2022, 13:00, fino a venerdì 26 agosto 2022, 8:00. L’ordinanza di emergenza si applica al centro della città di Enschede.

Il motivo di queste misure aggiuntive è il violento confronto di ieri sera tra i tifosi della Fiorentina ei tifosi dell’FC Twente. Per evitare possibili nuovi confronti, i tifosi della Fiorentina non sono più i benvenuti nel centro cittadino. I tifosi italiani in visita sono i benvenuti nella fan zone del Grolsch Veste. Prevenire i disturbi dell’ordine pubblico L’ordinanza di emergenza che si applica oggi si concentra sulla prevenzione del disordine pubblico da parte dei gruppi di sostenitori. Questa misura amministrativa consente alla polizia di intervenire tempestivamente, se necessario, per prevenire disordini. Ciò consente alla polizia di fermare le persone e di mandarle fuori dalla zona. Inoltre, devono essere seguite le istruzioni degli agenti di polizia sul posto. Inoltre, le ricerche preventive possono essere effettuate nel centro della città, nell’area intorno al Grolsch Veste e presso le strade di accesso di Enschede. Restano in vigore anche le precedenti precauzioni nel centro cittadino, come l’uso di bicchieri di plastica sui terrazzi”.