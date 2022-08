Liverpool, Klopp spavaldo: cosa ha detto dopo il sorteggio con il Napoli!

“Veniamo sorteggiati con il Napoli abbastanza frequentemente, conosciamo un bel po’ di cose sulla squadra, e lo stesso vale per loro. So che c’è sempre qualcosa da imparare, però”.

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, si è espresso così sul sorteggio dei gironi di Champions League tenutosi questo pomeriggio ad Istanbul.

FOTO: GETTY – Jurgen Klopp

Sugli altri club inseriti nello stesso raggruppamento ha poi dichiarato: “Non dobbiamo cercare molto per scoprire informazioni sui nostri avversari. Con l’Ajax, due anni fa abbiamo disputato due match durissimi. I Rangers sono un avversario nuovo per noi, ma conosciamo anche loro. Ryan Kent ha avuto una grande evoluzione da quando si è trasferito in Scozia e Ben Davis è agli inizi della sua avventura con i Rangers quindi sarà bello scontrarsi contro di loro”.

A riguardo del calendario: “La differenza quest’anno è che la fase a gironi finirà in anticipo, quindi dovremo essere pronti sin da subito, Non solo per la qualità degli avversari ma anche per le differenti esigenze e i diversi ritmi“.

L’allenatore tedesco ha poi concluso: “L’unica certezza al momento è che tutte le partite saranno estremamente competitive e molto intense. Sono molto entusiasta di ciò. È un vero e proprio girone di calcio, e come ho detto, una vera e propria sfida“.

Mattia Maietta