Calciomercato Napoli, un centrocampista può essere ceduto: lo vuole il Lione!

Questa sessione di calciomercato ha regalato al Napoli tanti volti nuovi, ma anche molte cessioni. Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, Fabian Ruiz è sempre più vicino all’addio e, stando a quanto si apprende nelle ultime ore, anche Eljif Elmas potrebbe lasciare Napoli.

FOTO: Getty – Elmas Napoli

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Lione sarebbe interessato ad acquistare il centrocampista macedone. I francesi stanno limando, nelle ultime ore, la cessione di Lucas Paquetà al West Ham e una volta definita la situazione relativa al brasiliano, potrebbero avanzare un’offerta per Elmas.

Quest’ultimo, che proprio ieri si era definito entusiasta nell’indossare la fascia da capitano, ha collezionato ben 128 presenze con la maglia azzurra mettendo a referto 8 reti. Nelle prime due uscite stagionali ha trovato poco spazio e, complici i rinforzi arrivati nella sessione estiva, quest’anno potrebbe giocare con il contagocce. Lione potrebbe essere per lui la piazza giusta per mettere in mostra tutto il suo talento e le sue indiscutibili doti tecniche.

Mattia Maietta