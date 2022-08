COME RAGGIUNGERE GLASGOW – La città più grande della Scozia, 20 anni fa conosciuta per la sua povertà e per il suo alto livello di degrado, oggi capitale del design e della cultura. Conosciuta nel mondo del calcio per l’Old Firm, il derby tra Celtic e Rangers, che non è una semplice partita, ma uno scontro tra due culture e due ideologie politiche, culturali e sociali totalmente diverse.

COME RAGGIUNGERE GLASGOW IN AEREO

Raggiungere Glasgow in aereo, nonostante non esistano voli diretti da Napoli, resta comunque la soluzione più conveniente. La capitale Edimburgo può essere raggiunta facilmente con voli diretti dal capoluogo campano per un costo compreso tra i 100 e i 150 euro per un viaggio di sola andata. Prenotando con largo anticipo è possibile trovare anche offerte più convenienti! Una volta raggiunta la capitale, esistono collegamenti ferroviari, gestiti da First ScotFRail Service per un prezzo compreso tra i 15 e i 20 euro sola andata. Il viaggio in treno dura circa un’ora e i treni partono ogni 25 minuti. Anche per quanto riguarda i bus, il costo è pressoché lo stesso.

Glasgow

COME RAGGIUNGERE GLASGOW IN TRENO

Per giungere sino a Glasgow in treno, occorre molto tempo. Partiti da Milano e una volta arrivati a Londra, precisamente alla stazione di Euston si cambia treno direzione Glasgow con la West Coast National Rail.

COME RAGGIUNGERE GLASGOW IN AUTO

Glasgow, per i più temerari, può essere raggiunta anche in auto. Da Milano si prende la A2 verso la Svizzera, direzione Basilea. A quel punto bisogna continuare sulla A35 e successivamente sulla A26 direzione Calais, uscita 42b. Una volta giunti nel Regno Unito, bisogna prendere la M20 verso Londra. Successivamente M6, A449, A74 e M74 verso The North Glasgow ed infine uscita 15 sull’A803 verso Cathedral, Glasgow Cross.

COME RAGGIUNGERE GLASGOW, COSA VEDERE

Nei giorni di permanenza presso la città scozzese immancabili le visite a George Square, Burrell Collection e alla Cattedrale. Senza dimenticare la Galleria d’Arte Moderna, il Science Centre e il Lightouse. Ovviamente, il passaggio ad Ibrox Stadium, sede delle partite casalinga dei Rangers che ospiterà gli azzurri nella prossima edizione della Champions League.

Mattia Maietta