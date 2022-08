Idea Spalletti: possibile sorpresa contro la Juve Stabia

Il Napoli alle ore 18:00 scenderà in campo per una gara amichevole a porte aperte allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri sfideranno la Juve Stabia, squadra militante nel campionato di Serie C. Sarà l’occasione per Luciano Spalletti e tutti i tifosi di vedere all’opera i nuovi arrivati: Sirigu, Ostigard, Ndombele, Raspadori e Simeone.

Francesco Modugno, giornalista, ha riportato in diretta a Sky Sport che oggi, per la prima volta, il Napoli potrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, anticipando le novità di formazione. Di seguito quanto evidenziato:

Spalletti (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

“Ultime novità di formazione in vista della partitella amichevole di oggi contro la Juve Stabia: per la prima volta oggi possibile 4-2-3-1 con Raspadori alle spalle di Simeone e Ounas e Politano sulle fasce“.

“Non solo dunque un modo per dare minutaggio ai nuovi in vista dei prossimi impegni ravvicinati e le rotazioni, ma anche per provare nuove soluzioni tattiche“.

A centrocampo quasi sicuramente ci sarà l’esordio dal primo minuto di Ndombele, arrivato in prestito dal Tottenham.