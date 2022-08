Napoli-Juve Stabia, è stato Spalletti a chiedere l’amichevole: il motivo

Il Napoli scenderà oggi pomeriggio in campo per disputare l’amichevole contro la Juve Stabia in uno Stadio Diego Armando Maradona che si preannuncia gremito per l’occasione. La società azzurra ha infatti deciso di rendere gratuiti i biglietti per la gara in questione e l’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo, portando a lunghe code per accaparrarsi i posti allo stadio.

L’edizione odierna di La Repubblica svela il motivo che c’è dietro alla scelta della società di disputare l’amichevole in questo momento, a campionato già iniziato.

Foto: Getty Images- Luciano Spalletti

Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, è stato l’allenatore Luciano Spalletti a chiedere alla società di fissare questo test contro un avversario comunque di discreto livello (Serie C). Dietro alla richiesta del tecnico azzurro, c’è la volontà di far accumulare minuti a tutti i nuovi acquisti.

Vedremo dunque sicuramente all’opera i vari Sirigu, Ostigard, Ndombele, Raspadori e Simeone, i quali hanno tutti accumulato 0 minuti nelle prime uscite stagionali. C’è curiosità anche il debutto da titolare di Olivera, solo subentrato nelle prime due uscite stagionali a causa della convalescenza per un problema al ginocchio. L’intenzione è dunque quella di iniziare a mobilitare tutta la rosa visto che i tanti impegni delle prossime settimane imporrano sicuramente un largo turnover.