“Bisogna dare 3 punti extra al Napoli”, l’incredibile proposta in diretta!

L’umore in casa Napoli sembra praticamente ribaltato rispetto ad un mese fa. Dal pesassimo e le contestazioni si è passato invece ad un grande entusiasmo, aumentato dai risultati nelle prime due di campionati e dagli ultimi colpi di mercato.

Ad aver infiammato i tifosi, hanno contribuito soprattutto le grandi prestazioni di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, arrivato quest’estate col difficile compito di sostituire Lorenzo Insigne, si è subito ambientato in Serie A realizzando ben 3 gol nelle prime due partite di Serie A.

Foto: Getty Images- Khvicha Kvaratskhelia

Le qualità mostrate da Kvaratskhelia hanno convinto in tanti del buon operato del ds Giuntoli sul mercato e del grande lavoro di scouting della società azzurra. Ultimo fra questi, il giornalista Bruno Longhi, che sul suo profilo Twitter ha speso parole al miele per il Napoli. Di seguito le sue parole, ribadite oggi in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per il semplice fatto di aver ingaggiato Kvaratskhelia, uno dei nomi meno strombazzati in questo mercato, il Napoli meriterebbe a fine campionato un bonus di 3 punti in classifica. Bravo Giuntoli“.