“Valuteremo delle occasioni con Giuntoli”: il DS rivela i contatti col Napoli!

Giuseppe Di Bari, direttore sportivo della Juve Stabia, è intervenuto in diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport Show”, per parlare dell’amichevole che vedrà impegnate le vespe contro gli uomini di Spalletti quest’oggi al Maradona. In più, focus sull’asse di mercato Napoli-Juve Stabia. Di seguito quanto evidenziato:

“Per i ragazzi c’è tantissima emozione. Giocare al Maradona sarà una cosa bella e spettacolare. Per me un po’ meno, che qualche partita lì l’ho giocata (ride ndr).

D’Agostino? Si tratta di un ragazzo interessantissimo, si sta applicando molto. Vuole dimostrare al Napoli di poter fare una bella figura. Questi test ti aiutano nel capire a che punto si è nella preparazione. Per noi è un’opportunità per crescere e avere un buon impatto per l’inizio del campionato. Il Napoli si giocherà lo Scudetto, ha costruito una grande squadra.

Giuntoli, Napoli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Chiacchierata di fine mercato con Giuntoli? Siamo sempre in contatto, i rapporti sono ottimi e se ci sarà qualche occasione la vedremo insieme. Intanto lo ringraziamo per averci dato l’occasione di poter far parte ad una festa come quella che ci sarà oggi pomeriggio.

Si tratta di una cosa bellissima, cercheremo di porci nella migliore condizione. Napoli chiama la Campania e sono iniziative davvero belle. Siamo contenti che sia accaduta con la Juve Stabia. Anche il mister trasmetterà ai nostri ragazzi l’idea giusta: divertirci, non farci male e pensare che sia noi che il Napoli avremo impegni molto importanti a breve. Gli azzurri addirittura già domenica contro la Fiorentina”.