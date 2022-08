Fiorentina-Napoli, scelto l’arbitro: chi dirigerà il match del Franchi

Dopo la netta vittoria casalinga contro il Monza, il Napoli si prepara ad affrontare al Franchi la Fiorentina in occasione della terza giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 28 agosto alle ore 20:45, con la squadra allenata da Luciano Spalletti che proverà a vincere la sua terza partita consecutiva e a restare a punteggio pieno in classifica.

Nel frattempo, l’AIA ha reso noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di campionato. A condurre la sfida tra Fiorentina e Napoli sarà l’arbitro Marinelli, mentre al VAR ci sarà Banti. Di seguito la squadra arbitrale al completo:

Fiorentina – Napoli, Domenica 28/08 H. 20.45

Arbitro: Marinelli

Guardalinee: Colarossi – Mastrodonato

Iv: Colombo

Var: Banti

Avar: Lo Cicero

Arbitro Fiorentina Napoli, Marinelli (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Marinelli, i precedenti col Napoli

Crotone 0-4 Napoli 06/12/2020

Napoli 0-1 Empoli 12/12/2021

Bologna 0-2 Napoli 17/01/2022

Empoli 3-2 Napoli 24/04/2022

Serie A: le designazioni della terza giornata

Monza – Udinese, Venerdì 26/08 H. 18.30

Arbitro: Di Bello

Guardalinee: Rossi L. – Mondin

Iv: Ferrieri Caputi

Var: Marini

Avar: Longo S.

Lazio – Inter, Venerdì 26/08 H. 20.45

Arbitro: Fabbri

Guardalinee: Pagliardini – Vecchi

Iv: Maresca

Var: Aureliano

Avar: Carbone

Cremonese – Torino, Sabato 27/08 H. 18.30

Arbitro: Valeri

Guardalinee: Baccini – Prenna

Iv: Marcenaro

Var: Banti

Avar: Abbattista

Juventus – Roma, Sabato 27/08 H. 18.30

Arbitro: Irrati

Guardalinee: Preti – Berti

Iv: Abisso

Var: Di Paolo

Avar: Paganessi

Milan – Bologna, Sabato 27/08 H. 20.45

Arbitro: Manganiello

Guardalinee: Dei Giudici – Margani

Iv: Meraviglia

Var: Nasca

Avar: Imperiale

Spezia – Sassuolo, Sabato 27/08 H. 20.45

Arbitro: Cosso

Guardalinee: Fiore – Macaddino

Iv: Volpi

Var: Dionisi

Avar: Giallatini

H. Verona – Atalanta, Domenica 28/08 H. 18.30

Arbitro: Prontera

Guardalinee: Di Gioia – De Meo

Iv: Ayroldi

Var: Ghersini

Avar: Galetto

Salernitana – Sampdoria, Domenica 28/08 H. 18.30

Arbitro: Massa

Guardalinee: Moro – Garzelli

Iv: Feliciani

Var: La Penna

Avar: Zufferli

Lecce – Empoli, Domenica 28/08 H. 20.45

Arbitro: Santoro

Guardalinee: Passeri – Costanzo

Iv: Baroni

Var: Mariani

Avar: Peretti