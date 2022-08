Il Napoli fa sul serio per Navas: notizia sulle visite mediche!

Keylor Navas si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere costaricano, attualmente al PSG, potrebbe presto arrivare alla corte di Spalletti. Il DS Cristiano Giuntoli vuole provare ad aggiungere la ciliegina sulla torta di questo mercato con l’acquisto di un portiere di caratura internazionale.

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha pubblicato sul proprio sito web una serie di aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Napoli e PSG per Navas. Di seguito quanto evidenziato:

“Keylor Navas al Napoli è questione di tempo. Non ci risultano missioni in corso a Parigi, ma la forte volontà di chiudere. E come raccontato ieri, il portiere ha già chiesto qualche importante indicazione a Donnarumma su quello che sarà il suo prossimo futuro. Morale: sarebbe sorprendente oggi se Navas non fosse il nuovo portiere del Napoli“.

Calciomercato Napoli, Navas (Photo by David Ramos/Getty Images)

“E il club azzurro, come vi abbiamo anticipato, non si lascia condizionare dalla vicenda Meret, al punto che se non arrivassero proposte (Torino o estero) il Napoli potrebbe anche decidere di restare con tre portieri. Navas è collegato a Fabian Ruiz, ma il Napoli vorrebbe prenderlo dopo la risoluzione del contratto con il Paris-Saint Germain in modo da sfruttare il Decreto Crescita con un biennale, questa è la strada da seguire”.

“Il Napoli e Navas hanno scelto. In caso di tempistica veloce le visite potrebbero essere programmate per il fine settimana. Ma ormai si tratta di dettagli perché Navas e il Napoli sono promessi sposi“