“Mi ha ricordato Zidane”, che paragone per il calciatore del Napoli!

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D’Agostino, ex calciatore. Ecco quanto evidenziato:

“Qual è stato il miglior colpo di questo calciomercato? Sicuramente Kvaratskhelia. Io giudico un calciatore dopo almeno venti partite, ma lui, se dimostrerà continuità, sarà un campione. A ventuno anni ci troviamo di fronte ad un potenziale campione, perché ha dimostrato già grandissimi numeri. Nove milioni di cartellino, se continua così De Laurentiis deve buttare il telefono dalle tantissime chiamate che gli arriveranno. Non aspettiamoci, ovviamente, che continuerà a segnare con questa frequenza, ma credo che abbia le potenzialità per fare almeno venti gol.

FOTO: Getty – Kvaratskhelia Napoli

Ha fatto uno stop su un cambio di gioco di Lobotka, contro il Monza, che mi è sembrato Zidane. Poi, nel contesto azzurro lui sarà sempre chiamato in causa perché idoneo all’idea tattica di Spalletti. Complimenti a Giuntoli per aver preso questo ragazzo, andando anche incontro allo scetticismo dettato dalla sostituzione dei senatori. Il 90% dei direttori, in Italia, non lo conosceva“.