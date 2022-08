Insigne-Kvaratskhelia, l’ex allenatore: “Non sta rosicando”

Khvicha Kvaratskhelia è senza ombra di dubbio l’uomo clou di questo inizio campionato. 3 gol e 1 assist realizzati in appena due partite sono bastati per far scatenare i paragoni tra i tifosi. In particolare il talentuoso gioiellino georgiano era stato associato a Lorenzo Insigne, soprattutto dopo il primo gol contro il Monza. L’ex capitano del Napoli di conseguenza aveva pubblicato nelle sue Instagram Stories alcuni video che sono apparsi come provocatori.

FOTO: Getty – Insigne Toronto

Ernesto Apuzzo, tra i primi allenatori di Insigne ed ex tecnico del Napoli Primavera, ha espresso il suo parere sulla vicenda ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato:

“Meglio non fare paragoni tra Insigne e Kvaratskhelia. Lasciamo lavorare questo ragazzo in maniera tranquilla. Sarà un grande, lo si capisce già dalle prime partite. Ha tutto per diventare un crack. I tifosi fanno bene a fare le loro considerazioni, fa parte del calcio. Il paragone però va fatto tra 8-9 anni, non certo adesso. Poi è impossibile pensare che uno come Lorenzo possa rosicare per certe cose. Ha dato tutta la sua vita al Napoli, nonostante un rapporto non lineare con i tifosi e la piazza. Non dimentichiamo le tante gioie, i tanti gol e le tante cose fatte con la maglia azzurra da Insigne. Lui è il primo tifoso della squadra e sarà sempre tale”.

Mattia Maietta