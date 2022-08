Dalla Spagna sicuri, il Napoli rifiuta l’offerta per Fabian Ruiz: il PSG cambia obiettivo!

In casa Napoli, a pochi giorni dalla fine della sessione di calciomercato, restano da definire le situazioni relative a Fabian Ruiz e al reparto portieri. Nelle ultime ore hanno preso quota le voci sul passaggio del centrocampista spagnolo al PSG ma ora la situazione potrebbe essere totalmente diversa.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Psg starebbe pensando di cambiare obiettivo e di virare con forza su Carlos Soler, centrocampista in forza al Valencia, qualora dovesse tramontare la trattativa con il Napoli per Fabian Ruiz.

FOTO: Getty – Soler Valencia

Attualmente, l’affare con il club partenopeo non sarebbe rivolto nella giusta direzione e il direttore sportivo dei parigini, Luis Campos, starebbe pensando di guardare altrove. Si era vociferato di un’offerta da parte del club francese che avrebbe portato nelle casse del Napoli 25 milioni di euro più il cartellino di Keylor Navas, principale obiettivo per la porta azzurra.

La sopracitata trattativa, però, non si sarebbe concretizzata. Al momento, la situazione non è del tutto chiara e per capire qualcosa in più sul futuro del centrocampista bisognerà attendere i prossimi giorni, che potranno essere decisivi.

Mattia Maietta