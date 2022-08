Accostato al Napoli, Deulofeu può lasciare l’Udinese: offerta da 20 milioni!

Il nome di Gerard Deulofeu come rinforzo per il reparto offensivo di mister Spalletti ha tenuto banco per quasi tutta la durata di questa sessione estiva di calciomercato. Il Napoli ha poi deciso di cercare altrove, e ha ufficializzato Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Ora il talento dell’Udinese potrebbe finire in Spagna.

FOTO: Getty – Deulofeu Udinese

Stando a quanto riportato da TuttoUdinese, Gerard Deulofeu piace, e anche tanto, a Unay Emery, allenatore del Villarreal. Il talentuoso jolly spagnolo sarebbe propenso a trasferirsi in patria e l’accordo tra il suo entourage e la dirigenza del Submarino Amarillo potrebbe essere trovato facilmente. Al momento però, è molto difficile che i friulani possano lasciar partire il loro uomo più importante considerato che sino ad ora hanno rispedito al mittente tutte le offerte presentategli.

Dalla penisola iberica invece, sono convinti che il Villarreal avrebbe pronta un’offerta da 20 milioni cash per convincere l’Udinese e assicurarsi così uno dei giocatori più in mostra durante la scorsa stagione di Serie A.

Mattia Maietta