Milik alla Juventus, l’affare crea malumori: è successo in diretta su SKY!

Arkadiusz Milik sembra essere vicinissimo a vestire la maglia della Juventus. Il club bianconero, tramontata la suggestione Depay, ha deciso di puntare forte sul polacco che, molto probabilmente, affiancherà Vlahovic nel corso della prossima stagione.

FOTO: Getty – Fabio Capello

L’affare Milik-Juventus, nonostante il polacco avesse disputato due buone stagioni con l’Olympique Marsiglia, ha lasciato perplessi alcuni addetti ai lavori. Uno di questi è Fabio Capello, che ai microfoni di Sky ha espresso il suo parere sul calciatore e sulla trattativa.

“C’è poca qualità nella Juventus. Sento parlare di Milik ma non è un giocatore che fa la differenza. Non è quello che i tifosi sognano di vedere alla Juventus: è un buon giocatore, che può far parte della rosa, non il titolare”.

L’acquisto di Milik, che con la maglia del Napoli aveva messo a segno ben 48 reti in 122 presenze, non convince il plurititolato tecnico. La concorrenza nel reparto offensivo di Allegri è tanta e ci sarà bisogno di tempo per capire quanto spazio avrà l’attaccante polacco per mettersi in mostra.

Mattia Maietta