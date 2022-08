Affare da meno di 10 milioni: Allan proposto in Serie A!

Ultimi giorni di calciomercato per i club di Serie A, che entro il 1° settembre dovranno ultimare le trattative e completare le rose. Alcune squadre hanno già formazioni al completo, altre sono ancora alla ricerca dei giusti rinforzi, e poi ci sono società che devono ricorrere ai ripari. È il caso della Roma, che dopo queste prime due gare di campionato si è ritrovata senza Wijnaldum e Zaniolo per infortunio. Se per l’ala classe ’99 lo stop si aggirerà intorno alle 3 settimane, per l’olandese ex PSG lo stop sarà molto più lungo.

Per questo motivo José Mourinho ha chiesto alla dirigenza giallorossa di tornare sul mercato e acquistare un nuovo centrocampista. Tanti i nomi al vaglio del d.s. Tiago Pinto: tra questi Paredes, che piace anche alla Juventus, e Tameze, sul quale c’è il Milan e in passato accostato anche al Napoli.

FOTO: Getty – Allan Everton

Calciomercato, l’ex Napoli Allan proposto alla Roma

L’affare a sorpresa, però, potrebbe essere l’acquisto di un ex calciatore azzurro. Infatti, secondo quanto riferito da calciomercato.com, la Roma potrebbe decidere di puntare su Allan. Il brasiliano ha totalmente rotto con l’Everton, dove ormai è ai margini della squadra. Per questo motivo è stato proposto ai giallorossi che stanno valutando se affondare o meno il colpo. Il contratto con i Toffees scade nel 2023, motivo per il quale l’Everton spinge per la cessione di Allan. La cifra richiesta per liberarsene si aggira intorno a poco meno di 10 milioni di euro.