Ha giocato nel Napoli, c’è l’offerta: può raggiungere Mertens al Galatasaray

Ultimi giorni di calciomercato per i club europei e quindi ultimi giorni per trovare una sistemazione anche per i calciatori attualmente senza squadra. Tra i giocatori svincolati compare anche qualche ex Napoli, tra cui Malcuit, Ghoulam e Maksimovic. Proprio il difensore, dopo l’ultima stagione passata tra le fila del Genoa, avrebbe ricevuto delle offerte per tornare subito in campo.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la Roma starebbe pensando al serbo per completare il proprio reparto difensivo. La società giallorossa avrebbe effettuato un primo sondaggio esplorativo, trovando il gradimento del calciatore. Mourinho ha infatti richiesto un altro centrale, magari di esperienza, che possa completare il pacchetto arretrato dei capitolini. L’ex Napoli corrisponderebbe alle caratteristiche ricercate dallo Special One.

FOTO: Getty – Maksimovic Genoa

Su Maksimovic – che nell’ultima stagione ha disputato 14 partite con la maglia del Genoa – c’è anche il forte interesse del Galatasaray. Il club turco sta trattando l’acquisto del classe 1991 da tempo: a Istambul potrebbe così ritrovare Dries Mertens. Il centravanti belga è pronto ad accogliere l’ex compagno dei tempi del Napoli.