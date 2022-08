Tegola Atalanta, Gasperini perde un titolare per due mesi: a rischio la presenza contro il Napoli!

Sembra veramente partita col piede sbagliato la stagione dell’Atalanta. Prima la positività di Palomino all’antidoping, poi il caso Malinovskyi. Ora a disturbare i piani di Gasperini ci si mettono anche gli infortuni. Infatti Djimsiti è uscito estremamente dolorante durante Atalanta-Milan.

Per il centrale albanese si prospettano due mesi di stop, dopo che è stata evidenziata una frattura composta del perone. Il calciatore, secondo il sito ufficiale dell’Atalanta, avrebbe già iniziato le cure per il suo pieno recupero. Il giocatore a questo punto potrebbe rientrare a ridosso della sosta prima del Mondiale, prevista per il 13 novembre, o addirittura dopo la pausa dovuta alla Coppa del Mondo. In quel caso Gasperini dovrà fare a meno del difensore anche per il match contro il Napoli in campionato previsto per il 6 novembre.

Djimsiti Atalanta

Brutta tegola per l’Atalanta, che ora dovrà tornare sul mercato quasi sicuramente. Il reparto difensivo, composto dai soli Demiral, Toloi e Okoli, non può reggere per due mesi. Ovviamente c’è la possibilità di retrocedere Scalvini e De Roon come centrali nella difesa a tre, ma rappresenterebbe un bel rischio. Il Ds Tony D’Amico ora è obbligato a tornare sul mercato, cercando un centrale già pronto per la difesa a tre di Gasperini.