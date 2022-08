Sorpresa CIES, la previsione sulla Serie A: chi vincerà il prossimo scudetto!

Il CIES Football Observatory ha dato il via alla sua stagione 2022/23 pubblicando quelle che sono le sue previsioni sulle classifiche finali di 23 massime divisioni calcistiche di Federazioni affiliate alla UEFA. I pronostici sono stati realizzati sulla base di un modello statistico che include le prestazioni delle squadre nelle due stagioni precedenti, l’esperienza dei calciatori attuali e le spese sul mercato – che ancora non è concluso – da parte dei club.

Osservando i cosiddetti Big 5 campionati, si notano molte riconferme. In Premier League il trionfo secondo il CIES sarà ancora nelle mani del Manchester City, seguito dal Liverpool, mentre in Champions andranno il Chelsea e il Tottenham dei rivali Tuchel e Conte. Retrocesse il Nottingham, il Southampton e il Bournemouth.

Passando alla Liga spagnola, anche qui nessuna sorpresa con il titolo che prenderà la via di Madrid con il Real. Poca fiducia invece nel nuovo Barcellona di Xavi, che dovrebbe chiudere terzo secondo il CIES. Secondo l’Atletico Madrid, mentre completa il comparto Champions League il Siviglia. In seconda divisione retrocederanno Cadice, Maiorca e Girona.

FOTO: Getty – Coppa Scudetto Serie A

In Bundesliga si prevede l’ennesimo trionfo del Bayern Monaco. Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen in Champions League. Bochum ed Herta Berlino dovrebbero retrocedere direttamente secondo il CIES, con lo Schalke che si giocherà la permanenza nella massima serie allo spareggio. In Francia manco a dirlo a vincere la Ligue 1 sarà ancora il PSG.

Chiudiamo infine con la Serie A, l’unica lega che secondo il CIES vedrà un ribaltone rispetto alla scorsa stagione. L’Inter si laureerà Campione d’Italia, mentre il Milan di Pioli chiuderà al secondo posto. In Champions andrà il Napoli, riconfermando il terzo posto, mentre la Juventus non andrà oltre il quarto posto come nella scorsa stagione. Delusione anche per la Roma di Mourinho (sesta), mentre l’Atalanta dovrebbe migliorare la sua posizione e chiudere al quinto posto.

Questa la classifica finale secondo il CIES: