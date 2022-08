Home » News Calcio Napoli » Napoli ancora vigile su Kepa, ma De Laurentiis non lo vuole in prestito: il motivo

A RaiNews 24 è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato, che ha evidenziato lo stallo del Napoli nella situazione portieri.

FOTO GETTY – Keylor Navas

Secondo l’esperto non ci sarebbero novità sul fronte portieri, con la società azzurra che è fiduciosa di trovare un accordo con l’entourage di Navas nel weekend – anche in vista della trattativa parallela che interesserebbe Fabian Ruiz. Intanto in giornata sono avvenuti i consueti contatti con Jorge Mendes che, però, si mantiene tiepido sulla trattativa, vista la rigidità del club parigino sulla questione della buonuscita: il Paris Saint-Germain non ha intenzione di accontentare la richiesta di 10 milioni del portiere costaricano. Il Napoli, invece, ha chiarito al procuratore che non andrà oltre l’offerta dei 3 milioni netti a stagione + bonus per 2 anni a Navas e una cospicua commissione a Mendes.

Kepa Arrizabalaga (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

Lo stallo della trattativa con Keylor Navas, nonostante il portiere sia di gradimento per Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, ha portato il Napoli ha guardarsi attorno e a considerare il 27enne Kepa Arrizabalaga come una valida alternativa. Il Chelsea vorrebbe trattare un prestito secco, ma Aurelio De Laurentiis non sarebbe d’accordo e vorrebbe usufruire del decreto crescita comprando il cartellino di Kepa e portandolo nella società azzurra a titolo definitivo.

Chiara Villani