Stroppa: “Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato, ma il Napoli in avanti è troppo forte”

Nel post-partita di Napoli-Monza, match terminato con una convincente vittoria per 4-0 del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn l’allenatore dei brianzoli Giovanni Stroppa.

Che cosa ne pensa troppo Napoli o troppe sbavature? “Entrambe le cose, abbiamo trovato una squadra molto forte davanti, sapevamo che in velocità poteva fare male, al di là del primo gol che è stata una prodezza di Kvaratskhelia, il secondo gol abbiamo sbagliato una pressione, ma al di là dei gol presi, si è vista una supremazia totale del Napoli. Noi abbiamo sbagliato tanto soprattutto negli ultimi metri. Quando poi abbiamo preso un po’ di confidenza in partita, perché i primi 10 minuti sono stati veramente molto timidi e impauriti, siamo arrivati parecchie volte ai limiti dell’area ma il nostro atteggiamento è stato timido e blando, troppo poco per fare punti qua a Napoli.”

Cosa farà rivedere ai suoi ragazzi e quali indicazioni darà ai suoi ragazzi? “Abbiamo bisogno di coraggio, vincere i duelli in mezzo al campo, bisogna dare anche qualche legnate sportivamente parlando, siamo stati leggeri nell’1 vs 1 e nella gestione della palla, abbiamo mostrato dei limiti anche a livello di motore però comunque a livello di carattere si può fare di più.”

Su Ranocchia: “Il ragazzo è negli spogliatoi, da quello che mi ha detto è molto grave, viaggerà con noi stasera e stasera domani farà accertamenti”

In vista del prossimo match: “Chiederò ai ragazzi di fare la partita fatta con il Torino, di fronte stasera c’era una squadra in formissima che ha evidenziato i nostri limiti”

Stroppa ha parlato anche in conferenza stampa:

Mi aspettavo qualcosa di più? “L’approccio alla partita non è stato male, ma quando una squadra così in uno stadio così ti pressa può diventare difficile. Però quando avevamo palla dovevamo fare di più, specialmente all’inizio. Oltre il primo gol, un capolavoro, sul secondo e terzo gol siamo stati imprecisi. E a giocatori come quello del Napoli non puoi lasciare spazio.”

Ranocchia? “Sembra qualcosa d’importante, ho parlato con il ragazzo. La caviglia è rimasta sotto.”

Ora si lavora più sulla testa o sul campo? “Entrambe le cose. Oggi vorrei dimenticarla questa partita e ricordarmi la prestazione con il Torino. Con quella mentalità possiamo fare bene e fare tesoro di quello successo oggi.”

Quali sono le difficoltà più grandi che ha incontrato nell’affrontare il Napoli? “Quando giochi contro il Napoli devi fare attenzione specialmente a non dargli spazio in velocità.”

