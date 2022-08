Home » News Calcio Napoli » Infortunio shock nella Roma: frattura della tibia per il nuovo acquisto

Quella della Roma è stata una campagna acquisti scoppiettante, fatta di diversi colpi importanti. I nomi che maggiormente hanno infiammato la piazza giallorossa sono stati sicuramente quelli di Matic, Dybala e Wijnaldum.

Proprio l’olandese, l’ultimo arrivato in casa giallorossa, doveva essere il colpo per completare il centrocampo di José Mourinho. L’ex Liverpool però si è infortunato nella giornata odierna, durante la seduta di allenamento.

Georginio Wijnaldum (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Come riportato attraverso i canali ufficiali del club capitolino, Georginio Wijnaldum ha subito un brutto infortunio: frattura della tibia della gamba destra. Un infortunio che di certo fa preoccupare i tifosi della Roma.

Nei prossimi giorni verrà sottoposto ad ulteriori test clinici per capire l’entità della frattura e di conseguenza valutare un‘eventuale operazione. Un infortunio pesante per Mourinho che dovrà fare a meno del centrocampista olandese per diverso tempo.

Uno stop che terrà lontano dal terreno di gioco l’ex PSG per almeno 4 mesi. Tempi che si possono allungare fino a 6, a seconda della gravità dell’infortunio e del tipo di operazione a cui dovrà sottoporsi. Dunque probabilmente la Roma dovrà riaccendere i radar e mettersi alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa sostituire Wijnaldum.

Lorenzo Golino