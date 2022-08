Di Lorenzo: “Prima da capitano al Maradona? I tifosi hanno fatto la loro parte”

Nel post-partita di Napoli-Monza è intervenuto ai microfoni di Dazn il nuovo capitano del Napoli: Giovanni Di Lorenzo. Dopo gli addii di Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly, per Di Lorenzo si è appena conclusa la prima da capitano del Napoli davanti ai suoi tifosi.

Sulla prima da capitano davanti ai suoi tifosi: “Sicuramente una bella emozione, c’era una bella atmosfera, i tifosi hanno fatto la loro parte e siamo contenti di averli accontentati con una vittoria importante”

Sul potenziale offensivo di questo Napoli, 9 gol in 2 partite: “Ci tengono impegnati anche in allenamento, ci alleniamo bene quindi sappiamo che facendo un buon lavoro difensivo poi davanti abbiamo giocatori di qualità che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, è importante non subire gol, poi davanti c’è il potenziale per far male sempre.”

Su Kvaratskhelia: “Ha grandi qualità, sta facendo bene, ma ci sono anche altri giocatori importanti, ci sarà bisogno di tutti in questa stagione, dobbiamo continuare così e cercare di portare sempre a casa la vittoria.”

Giuseppe Esposito