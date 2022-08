Decisione drastica di Demme dopo la polemica social

Nel corso delle ultime ore vi abbiamo raccontato di un messaggio abbastanza duro postato da Diego Demme all’interno delle proprie storie Instagram.

La questione non è passata inosservata ai tifosi, che hanno iniziato ad alimentare la situazione sui social chiedendosi a chi fosse riferito quel messaggio.

La situazione rischiava di sfuggire dalle mani del calciatore del Napoli che dunque ha provato a spegnere definitivamente il fuoco prendendo una decisione abbastanza drastica.

Il centrocampista azzurro ha infatti deciso di disabilitare, verosimilmente in maniera solo temporanea, il proprio profilo Instagram ufficiale.

Se d’ora in avanti proverete infatti a cercare il profilo di Diego Demme, esso vi risulterà vuoto e Instagram vi farà visualizzare il messaggio con le seguenti parole: “Utente non trovato”.

Non la situazione ideale per affrontare la vigilia della prima sfida di Serie A al Maradona per il Napoli. Attendiamo le parole di Spalletti, o magari dello stesso Demme, domani per provare a comprendere nel miglior modo possibile la vicenda.