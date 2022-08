Torna ‘Calcio, Amore e Fantasia’ in TV: da martedì alle 21.30 su Piuenne, canale 78 del Digitale Terrestre

Il pallone è tornato a rotolare negli stadi dopo la sosta estiva e, di conseguenza, anche il calcio in TV torna protagonista. In particolare da martedì 30 agosto su Piuenne, canale 78 del digitale terrestre, torna ‘Calcio, Amore e Fantasia‘, il talk dedicato al calcio ma anche e soprattutto allo spettacolo; un format innovativo ideato da Tommy Esposito, produttore televisivo di lunga data e con esperienze nelle principali emittenti campane.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa mia ‘creatura’ – dice Esposito -. Il programma nasce da una mia idea ed è un progetto che ho coltivato con passione e cura e che in questi anni è cresciuto“. Il fulcro di “Calcio, Amore e Fantasia” è ovviamente il dibattito calcistico sul Napoli, che si fonde però con lo spettacolo, il sociale e l’attualità.

La trasmissione arriva alla sua terza edizione e anche quest’anno avrà ospiti d’eccezione, come accaduto in passato. Negli studi di Piuenne si sono infatti avvicendati opinionisti ed ex calciatori quali Emanuele Calaiò, Gennaro Iezzo, Fabiano Santacroce, Ivano Trotta e Antonio Floro Flores. Non sono mancati personaggi dello spettacolo, come Raffaella Fico, e giornalisti come Jolanda De Rienzo, Marcello Altamura, firma di Cronache di Napoli, ma anche Dario Sarnataro, Gaetano Imparato e Pasquale Giacometti, direttore responsabile del portale SpazioNapoli.it. Accanto a loro sono stati ospiti cantanti e artisti che hanno dato un’anima non solo calcistica al programma.

Sono in definizione gli ultimi dettagli per l’inizio della nuova stagione. “Non posso anticipare nulla – spiega Esposito – salvo che il parterre negli studi tv Piuenne di Mercogliano sarà, come sempre,

di altissimo livello, con opinionisti, giornalisti e ospiti del mondo dello spettacolo. Abbiamo scelto di

puntare ancora sulla formula della rotazione del cast, con un parterre che varia sempre di settimana

in settimana. Credo che questo sia stato negli anni un punto di forza di ‘Calcio, Amore e Fantasia’, l’unico talk pop dell’etere campano, un prodotto unico nel suo genere. E gli eccellenti dati d’ascolto lo provano“.

Una stagione da vivere con entusiasmo e passione, al fianco del Calcio Napoli. A cambiare è però l’orario della messa in onda: si passa dalle 21.10 alle 21.30, sempre di martedì. Il programma avrà anche una sigla tutta nuova realizzato da Ludo Brusco, artista conosciuto come Mr. Hyde. Non mancheranno poi altre sorprese. Motivo in più per restare sintonizzati su Piuenne a partire da martedì 30 agosto e seguire ‘Calcio, Amore e Fantasia’.