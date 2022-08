Prima gioia per Mertens al Galatasaray: è appena finita la partita!

Non era partita nel migliore dei modi l’avventura turca di Dries Mertens, subendo una pesante sconfitta di 1-0 in casa contro il Giresunspor. Inoltre per il belga appena 15 minuti di gioco concessi. Tutt’altra storia invece per la seconda di campionato.

Infatti il Galatsaray di Mertens, alla seconda uscita stagionale, esce vittorioso dal campo del Antalyaspor, superando gli avversari per 1 a 0, grazie al gol all’86’ di Gomis. Per l’ex 14 azzurro sale anche il minutaggio. Il fantasista belga infatti è subentrato ad inizio secondo tempo.

numero di maglia Dries Mertens Galatasaray

Dunque dopo un avvia tutt’altro che felice per il nuovo numero 10 del Galatsaray, arriva subito la prima gioia. Portando così a casa i primi tre punti stagionali, per quello che sarà un campionato combattutissimo al vertice.

Dunque dopo una campagna acquisti importante Mertens e compagni faranno di tutto per riportare in alto in classifica e in Europa la squadra giallorossa di Istanbul. Un obiettivo sicuramente non facile vista la concorrenza, dove quindi diventeranno fondamentali le giocate del capocannoniere di sempre del Napoli.

Lorenzo Golino