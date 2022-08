ULTIM’ORA – Ndombele è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche con il Napoli

Tanguy Ndombele è ad un passo dal diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il centrocampista francese passa in azzurro in prestito con diritto di riscatto (500mila euro subito, 500mila euro di bonus e 32 milioni per il riscatto) e sarà molto presto a disposizione di Luciano Spalletti per iniziare la sua avventura in azzurro.

Ndombele a Villa Stuart

Napoli, Ndombele a Villa Stuart per le visite mediche

È appena arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito e firmare, poi, il contratto che lo legherà al Napoli fino al termine della stagione, in attesa dell’accordo di fine anno per le prossime stagioni.

Tanguy Ndombele è il sesto rinforzo del Napoli dopo Sirigu, Kim, Olivera, Kvaratskhelia e Simeone e va a sostituire il partente Fabian Ruiz, ormai sempre più parigino. Nelle prossime ore è attesa l’ufficialità, con il canonico tweet di Aurelio De Laurentiis a dare il benvenuto in azzurro al nuovo centrocampista del Napoli, e la prima sgambata al Konami Training Center di Castel Volturno